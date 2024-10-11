Demokrat Parti İl Başkanı(DP) Ahmet Damar, gündeme dair yazılı açıklama yaptı.

İktidarı eleştiren DP İl Başkanı Ahmet Damar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Atalarımın kanlarıyla sulanmış bu topraklar şimdilerde kendini bilmez yöneticiler sayesinde kurşun sıkılmadan ülkemi istila ettiriyorlar. Bu istilayı göstermemek için her gün bir gündem maddesi bulup milletin aklıyla oynuyorlar. Son olarak da domuz etini gündeme taşıyorlar zaten yıllardır vatandaş bunu yiyor kimsede müdahale etmiyor. Şimdi bu kurumun arkasından kim çıkacak onu sorgulamak lazım. Enerjilerde olduğu gibi 40 yılla yargılanırken serbest bırakılırsın kaçırdığın vergiler akladığın kara paralar yanına kar kalır.

Memleket bitmiş, biz domuzla İsrail’le uğraşıyoruz. Önce bir memleketin haline bakın 23 yılda neredeydik neydik ne olduk. İnsanlar can derdine düşmüş, insanlar aç, emekli perişan, esnaf içler acısı durumda biz domuz eti, İsrail bize saldıracak, Filistin, Libya derdindeyiz. Ey iktidar sen değil misin İsrail’i kollayan? Senin çocukların ve yandaşların değil mi ticaret yapan? Bir de utanmadan çıkmış karşımıza ben buradan ötesine karışmam diyorsun.

Benim ülkemde fuhuş serbest olmuş, taciz suç olmaktan çıkmış, kadınlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor, insanlar sokağa çıkamaz hale gelmiş sen bana neyi savunuyorsun. Tutturmuşun bir anayasa, değiştirmediğin madde mi kaldı da anayasa diyorsun.

Sen ülkede eğitimi bitirmişsin, sen ülkede ahlakı bitirmişsin, sen ülkede dini bitirmişsin, gençleri ateist yapmışsın. Çıkmışsın ben ekonomistim ben buyum ben şuyum diyorsun. Ülkede kanun bırakmamışsın, adalet bırakmamışsın. Şu anda mikrofon senin elinde bağırıyorsun anayasayla beni koruma altına alın diye. Sen idareciysen Hz. Ömer ol. Sen benim güvenliğim olacaksın kendi güvenliğin olmayacaksın.

Kadını, çocuk istismarcılarına, çocuk ve kadın katillerine, vergi kaçıranlara karapara aklayanlarına, katillere ceza kalmadı. Uyan ey ülkemin güzel insanları bize bizden başka dost yok. Hele böyle kendini düşünen idarecilerden bize fayda gelmez.

Yıllar önce çift sürdük, buğday satarak fabrikalar kurduk. 80 yıl sonra fabrikaları sattık, savaştaki ülkeden buğday almaya başladık, saman almaya başladık. Dışa bağımlı olarak yaşatmaya başladılar bizi. Önce bundan kurtulalım. Ey iktidar, başka ülkeleri düşünene kadar, milletin içtiği içkiyi sigarayı dert ettiğiniz kadar, milletin içemediği çorbayı, yiyemediği eti, yaşayamadığı sosyal hayatı kendinize dert etseydiniz ülkem bambaşka bir durumda olurdu.” (Haber Merkezi)