Çorum Bölgesel Gözlemcileri Özgür Demirci ve Mustafa Bıçakcı’ya görev.

BAL 12. grupta Çankırı Saray 18spor ile Kastamonu Özel İdarespor takımları yarın saat 15’de Çankırı Atatürk Stad’ında karşılaşacak.

Maçı Ankara kadın bölgesel hakemi Melek Dakan yönetecek yardımcılıklarınıda Anıl Gökberk Şark ve Zafer Doğukan Aşan yapacak. Maçınn dördüncü hakemide aynı ilden Ziya Kaan Aydoğan. Maçta gözlemci olarak Özgür Demirci görev yapacak.

Kastamonu Özel İdarespor liderin dört puan gerisinde ikinci sırada bulunurken Çankırı takımı ise 24 puanla 11. sırada bulunuyor.

Bölgesel Gözlemci Mustafa Bıçakcı ise BAL 11. grupta yarın saat 14’de Develi İlçe sahasında oynanacak Develigücüszpor ile Murat 2020 Gençspor kulübü maçında görev yapacak. Maçı Konya bölgesi hakemi Yunus Çinikaya yönetecek.

Yardımcılığını ie Muhammed Kızıldoğan ile Süleyman Mücahit Demirel yapacak. Maçta dördüncü hakem de Cenk Güngör.