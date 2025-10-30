Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar boks antrenmanı yapan sporcu ve antrenörlerini ziyaret etti.

Yeni Spor Salonu Boks Salonunda çalışma yapan antrenör ve sporcuları ziyaretinde sohbet eden İl Müdürü Mustafa Demirkıran çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve onların istekleri ve taleplerini dinledi.

İl Müdürü Demirkıran Çorum sporunun her branşta gelişimi için gereken tüm desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirterek antrenör ve sporculara başarılar dileğinde bulundu.