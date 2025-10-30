Kamu Spor Oyunları Ayak Tenisi il birinciliğinde şampiyonluğu Çorum Valiliği takımı kazandı.

Yedi takımın mücadele ettiği il birinciliği final maçında Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 2-1 yenen Valilik takımı şampiyonluğu kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda oyanan il birinciliğinde altı takı üçerli iki grupta mücadele ettiler.

Grup maçlarında Valilik takımı grupta Cezaevi Müdürlüğü ve Adliye takımlarını grup birincisi olarak yarı finrale yükseldi. Yarı finalde Alaca Gençlikspor’u yenerek finale yükseldi. Milli Eğitim Müdürlüğü ise alaca Gençlikspor ve Oğuzlar Polis Merkezi Amirliği takımlarını yenerek çıktığı yarı finalde Çorum Adliyesi takımını yenerek finalde Valilik takımının rakibi oldu.

Final maçı beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi Personellerinden Gökhan Keskin, Serkan Türksoy, M.Koray Tutkun, Adem Korkmaz ve Berat Göktepe'den oluşan Çorum Valilik takımı zorlu geçer mücadele sonunda Hasan Olgun, Zakir Ardahanlı, Ersel Şahin ve Deniz Kılıç’tan oluşan Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 2-1 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Bu maçtan önce oynanması gereken Çorum Adliyesi ile Alaca Gençlikspor arasındaki üçüncülük dördüncülük maçı Adliye takımı çıkmadığı için oynanmadı ve Alaca Gençlikspor üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Şampiyon olan Çorum Valiliği takımı 2-7 Kasım tarihleri arasında Bartın’da yapılacak olan bölge birinciliğinde ilimizi temsil edecek.