ARCA Çorum FK'nın Onursal Başkanı Muhsin Dere, Hatayspor karşısında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından bir açıklama yaparak takımın yükselen performansına dikkat çekti.

Hedefin Süper Lig olduğunu vurgulayan Muhsin Dere, açıklamasında şunları söyledi:

Çorum FK Hatay'a konuk oluyor
“ARCA Çorum FK’mız, deplasmanda Hatayspor'la oynadığı karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle yuvamıza dönüyor.

Oyuncularımız birbirine ısındıkça, hocamız sistemini oturttukça, ele geçirdiğimiz fırsatları değerlendiren bir takım oldukça, farkla alınan galibiyetler gelecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah…

Hep söylediğim gibi; biz takımımızın sonuna kadar yanındayız. İnanacağız, mücadele edeceğiz, kenetleneceğiz… ARCA Çorum FK Süper Lig’e çıkacak!

Bu anlamlı galibiyetten dolayı takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve büyük Çorum FK camiamızı tebrik ediyorum.”

Muhabir: Fatih Battar