ARCA Çorum FK'nın Onursal Başkanı Muhsin Dere, Hatayspor karşısında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından bir açıklama yaparak takımın yükselen performansına dikkat çekti.

Hedefin Süper Lig olduğunu vurgulayan Muhsin Dere, açıklamasında şunları söyledi:

“ARCA Çorum FK’mız, deplasmanda Hatayspor'la oynadığı karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle yuvamıza dönüyor.

Oyuncularımız birbirine ısındıkça, hocamız sistemini oturttukça, ele geçirdiğimiz fırsatları değerlendiren bir takım oldukça, farkla alınan galibiyetler gelecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah…

Hep söylediğim gibi; biz takımımızın sonuna kadar yanındayız. İnanacağız, mücadele edeceğiz, kenetleneceğiz… ARCA Çorum FK Süper Lig’e çıkacak!

Bu anlamlı galibiyetten dolayı takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve büyük Çorum FK camiamızı tebrik ediyorum.”