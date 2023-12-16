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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, TÜGVA’lı gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan, beklentilerini dinleyen Muhsin Dere, belediye başkanı seçilmesi halinde yapmayı planladığı projeleri de paylaştı.

Uzun süredir devletin hemen her kademesinde görev yaptığını ve şimdi de memleketi için tecrübelerini değerlendirmek istediğini anlatan Dere, Çorum’un potansiyelli bir kent olduğunu vurgularken, planlı, programlı ve disiplinli bir şekilde sanayiden, tarıma, turizmden spora, her alanda Çorum’u hak ettiği yere taşımak istediğini kaydetti.

Liyakatli insanlarla, yerinde hizmetleri, doğru planlayıp, yapılmayanları yapmak için bu yola çıktığını anlatan Muhsin Dere, geleceğin teminatı olan gençlerin de bu şehirde kalmalarını sağlayacak hizmetlerin sunulması gerektiğine vurgu yaptı. Gençlerin vakitlerini dolu dolu geçirebilecekleri spor alanları, kültür ve sanata yönelik tesisleri, bisiklet yolları gibi alanları Çorum’a kazandıracaklarını dile getiren Dere, “Gençlik neyi istiyorsa yapmalıyız, nereye gidiyorsa ayak uydurmalıyız. Çünkü, gençliğin ellerinde bu ülkenin geleceği şekillenecek. O’nun için sizin fikirlerinizi çok önemsiyorum. Allah nasip eder de belediye başkanı olursam da sizlerle sık sık birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dere’ye başarılar diledi.