Arca Çorum FK'nın Onursal Başkanı Muhsin Dere, Esenler Erokspor mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tedbir alacağız mesajı veren Muhsin Dere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ARCA Çorum FK'mız, Esenler Erokspor deplasmanından maalesef mağlubiyetle dönüyor.

Bugün ne yazık ki sahada Süper Lig'i ve şampiyonluğu yeterince isteyen bir ÇorumFK izleyemedik ve bunun sonucunda lider olarak dönebileceğimiz bir deplasmandan mağlubiyetle ayrılmış olduk.

Bu gidişatla hedeflerimize ulaşmamızın zor olduğu aşikar. Ancak biz buralara kolay gelmedik. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Kulüp olarak alınacak tedbirlerle ve daha istekli ve mücadeleci bir oyun tarzıyla bu ligin en iddialı takımı olduğumuzu göstermek için henüz geç değil.

Büyük ARCA Çorum FK camiasına bu vesileyle seslenmek istiyorum. Vazgeçmek, pes etmek, buraya kadarmış demek yok. Kenetleceğiz, her şartta takımımıza sahip çıkacağız. Çünkü başka Çorum FK yok."