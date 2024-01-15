Antalyaspor’un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor’a karşı attığı golün ardından yaptığı hareketle tepki çekerken, bir tepki tepki de AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'dan geldi.

28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak futbolcunun derhal sözleşmesinin feshedilip sınırdışı edilmesi gerektiğini belirterek; "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, çıktığı maçta bileğindeki "7 Ekim'in 100. günü" yazısını ve Siyon yıldızını kameralara göstererek İsrail propagandası yapmış!" ifadelerini kullandı