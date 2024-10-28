Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığına seçilen Gökhan Yumlu görevlerini şeffaf olarak olacaklarını belirterek seçilmesi halinde genç hakemlerden dernek kesintisini azaltacaklarını söyledi.

Hakem camiasında görev aldığı süre içerisinde her zaman şeffaf olduğunu ifade eden Başkan Yumlu, seçilmesi halinde yine şeffaf olacağına vurgu yapan Yumlu, 22 yıl önce kapısından girdiği camiada her türlü görevi yaptığını belirten Yumlu, bu kez TFFHGD başkanlığına talip olmanın heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

2002 yılında başladığı hakem serüveninin 2017 yılında sona erdiğinin de belirten Yumlu, “Bu 15 yıllık sürenin 12 yılında klasman hakemi olarak görev yaptım ve 150’den fazla profesyonel müsabaka yönettim. Kariyerimi noktaladıktan sonra gözlemci olarak hizmet etmeye devam ettim. Sonrasında il hakem kurulunda da farklı görevler yaptım. 22 yıllık süre boyunca aldığım tüm görevleri layıkıyla yapmaya çalıştım. Bugün dernek başkanlığına talip olarak tekrardan hizmet edebilme fırsatını yakaladım. İl Hakem Kurulu’nda görev yaptığım süre zarfında da daima şeffaf olmaya çalıştım. Bugün rabbim bana bu görevi nasip ederse yine yaptığım tüm faaliyetlerde şeffaf olacağımın sözünü veriyorum. Ülke olarak ekonomik zorluklardan geçiyoruz. Genç hakem kardeşlerimizde bu zorluğu zaman zaman yaşıyorlar. Bunu da göz önünde bulundurarak seçilmem halinde kesintileri azaltmayı düşünüyoruz. Yüzde 10 olan kesintiyi yüzde 5’e düşürmeyi planlıyoruz.

Yine görüşme yaptığımız firmaların sponsorlukları ile sizlere antrenman malzemesi yaptıracağız. Sizlerin kesintileri ile sağlanan bütçe ile yine sizlere fayda sağlanacak şekilde harcanacaktır.Yeni dernek binamızı daha faal kullanmak adına sizlerin görüş ve önerisine başvuracağız. Arkadaşlar hakem demek hüküm veren kişi anlamına gelmektedir. Hakem sahada cesaretli yürekli verdiği kararın arkasında dimdik duran hiç kimseden etkilenmeyen etki altında kalmayan kişidir. Ben buradan sizlere söz veriyorum. TFFHGD’yi berabere yöneteceğiz. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız” dedi.