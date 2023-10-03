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Deva Partisi Çorum İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada OSB’de arsa tahsis birim fiyatının artırılmasına tepki gösterildi.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 29.09.2023 tarihli 177/1 sayılı kararı ile arsa tahsis birim fiyat ve şartlarının değiştirildiği ve 1 dönüm arsa fiyatı 5.000.000 TL, istihdam şartının taahhüt edilmesi halinde ise dönüm fiyatının 2.000.000 TL olacağı şeklinde düzenlenme yapıldığının ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önemle belirtmek isteriz ki; ilgili karar alınana kadar Çorum Organize Sanayi Bölgesinden arsa fiyatları 2017 yılında 22.000 – 1 dönüm şeklinde idi. Daha sonra 1 dönüm için 195.000TL olmuştu. Çorum organize sanayisine yatırım yapmak isteyen bir müteşebbis son durumda bir dönüm arazi için 195.000TL ödeyerek malik oluyor, işletmesini kuruyor ve üretime başlıyor idi; bu süreçte Çorum bir müteşebbis kazanıyor, onlarca ve hatta yüzlerce Çorumlu iş bulmuş oluyor, işini bulan parasını kazanan Çorumlu işçi kardeşimiz de Çorum esnafının yüzünü güldürüyordu. Şimdi organize sanayi bölgesinde bu yapılan yüzde binlik bu 10 kat artış ile ne hedeflenmektedir? Çorum’un nüfusu fazladır da yatırımcı ve çalıştıracağı işçiler başka yerlere mi gönderilmek istenmektedir? Çorum sanayisi tek başına birilerini rahatsız edecek kadar gelişmiş bir sanayiye sahiptir de yetkililer bu gelişmeyi mi durdurmak istenmektedir? Çorum’da işsiz kalmamış, işletmeler eleman bulamaz hale gelmiş de bu nedenle mi organize sanayiden bedelsiz arsa verilen Merzifon’a, 1 dönümü için 23.500 TL istenen, tren yolu ve hava yolu olan Yozgat’a mı gönderilmek istenmektedir? Tüm Çorum’un malumu olduğu üzere önemli kamu yatırımları Çorum’a biraz geç ulaşmaktadır. Tren yolu Aziz Nesin’in 1959 yılında Yurt Gezileri kitabında belirttiği gibi o tarihlerden beri beklenmektedir. Yine hava limanı temelinin atılışı olan 1993 yılından beridir beklenmektedir. Devlet hastanesi dahi 2017 yılından beridir inşa edilmeyi ve hizmete açılmayı beklemektedir. Tüm bu kamu yatırımları için yıllardır bekleyen Anadolu Kaplanı lakaplı Çorum Organize Sanayimiz acaba Kırıkkale’den 173 kat fazla, Yozgat’tan 58 kat fazla, Sinop’tan 28 kat fazla, Amasya’dan 11 kat fazla, Kastamonu’dan 5 kat fazla ve Çankırı’dan 2.5 kat fazla ihracat yaptığı için mi cezalandırılmaktadır? Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmadığı gibi organize sanayimizin de hızla gelişmesi, özel girişimci yatırımları ile milyarlarca dolar ihracat yapması, on binlerce kişiye istihdam sağlaması cezasız kalmamıştır. Müteşebbislere Çorum’a gelme denilmemiş ancak organize sanayi bölgesinde 1 dönüm arsa için 5.000.000TL gibi cüzi bir ücret istenmiştir. Çorumlunun yaptığını kimse yapmamıştır ancak Çorumluya yapılan da kimseye yapılmamıştır.

Organize Sanayi Bölgesi arsa tahsis ücretleri ile ilgili kararları alanların bir an evvel bu yanlışlarından dönmelerini temenni ediyoruz. Deva Partisi Çorum il teşkilatı olarak bu problemi gündemine taşıdığımız gibi TBMM gündemine de taşıyacağız. Çorum’a yapılacak her olumlu iş için kim yaparsa yapsın destekçisi olacağımızı tekrar tüm kamuoyuna bildiririz.”