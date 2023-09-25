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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci’yi ziyaret etti.

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı oda başkanlarının da yer aldığı ziyarette konuşan MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına devletin FETÖ terör örgütü ile verdiği mücadeleyi anlatarak başlayan Kayrıcı, Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin devleti yönetenleri darbeler yaparak yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

Ülkenin Kahramanmaraş depremleri ile büyük bir felaket yaşadığını belirten Kayrıcı, deprem felaketi sonrası yaşanan sıkıntıların bir iki yıl içerisinde atlatılacağına inandığını söyledi.

Milletvekili Kayrıcı, bu milletin çiftçisi ile esnafı ile memuru ile el birliği içinde bu sıkıntıları aşacağına inandığını kaydetti.

Yaşanan depremin ardından devletin o bölgeye büyük bir yatırım hamlesi başlattığının altını çizen Kayrıcı, siyasiler olarak esnafa gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

‘BÖLGEMİZDE OYUN KURUCU BİR ÜLKE OLUYORUZ’

Dünyada oyun kurucu bir ülke haline gelinmesi için güçlü olunması gerektiğine vurgu yapan Kayrıcı, "Bugün savunma sanayinde kendi İHA'larını yapan, kendi helikopterini yapan, kendi tankını yapan bir ülke haline geldik. Bulunduğumuz bölgede savaşacak bir ülke varsa o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu sıkıntılı günlerden yukarıdakiler aşağıdakiler hep birlikte Türk milleti olarak dişimizi sıkıp bu sıkıntılı günlerden kurtulmamız gerekiyor. Türkiye bu sıkıntılı günlerden kurtulduğu an dünyada kurucu devlet konumuna geleceğine inanıyorum. Türkiye bölgesinde oyun kurucu ülke haline gelecektir" dedi.

‘DÜNYAYI YÖNETEN ÜLKE HALİNE GELECEĞİZ’

Türkiye'nin yönetilen, ötelenen bir ülke halinden yöneten bir ülke haline geleceğine inancının tam olduğuna işaret eden Milletvekili Kayrıcı, bununda hep birlikte dayanışma ve kardeşlik içinde sağlanacağını söyledi.

Türk milletinin Peygamberin duasını almış tek millet olduğunu hatırlatan Milletvekili Kayıcı, bunun içinde bu milleti kimsenin kolay kolay yıkmaya gücünün yetmeyeceğine işaret etti.

‘CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ORTAK ADAY ÇIKARMA ŞANSIMIZ YÜKSEK’

Çorum'da, yapılacak olan yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak ortak girme şansının yüksek olduğunu vurgulayan Kayrıcı, “Bu seçimleri de kazasız atlatmamız gerekiyor. Bunu da sizlerin desteği ile yapacağız, bir hatamız olursa bizleri uyarmanızı beklerim. Ben seçimlerden öncede söyledim; bazı meslek kuruluşları ile oturup istişare yapacağız, ben kasabın derdini, berberin derdini inşaat işçisinin derdini onlar kadar bilmem. Sizlerin anlatması ile olan sıkıntıları birlikte istişare içinde bulunarak aşmaya çalışacağız” diye konuştu.

‘ÇORUM'UN ÇOK CİDDİ PROBLEMLERİ VAR’

Çorum'un çok ciddi problemleri olduğuna işaret eden Kayrıcı, “Çorum bu zamana kadar hep kendi haline bırakılmış, devletten yeteri kadar faydalanamamış, bunu da ben bu zamana kadar gelmiş geçmiş siyasetçilerin kabiliyetinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bizler de bundan sonra Cumhur İttifakı olarak Çorum için el ele verip elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜME HIZ VERİLMESİ GEREKİYOR'

Milletvekili Kayrıcı Çorum'da bir an önce kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini de söyledi.

Çorum'un ihtiyaçlarını mecburiyet sırasına göre gözden gerilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Kayrıcı, “Ülkemizde ve şehrimizde 2 yıl içerisinde büyük yatırımların yapılamayacağını görmekteyiz. Ama Çorum'un acil ihtiyacı olan bir Devlet Hastanesi'ne kavuşturmak için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Meslek kuruluşlarına her zaman kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirten Milletvekili Kayıcı, Çorum'a hizmet noktasında milletvekili olarak, parti olarak, Ülkü Ocakları olarak her zaman meslek kuruluşlarının ve vatandaşın emrinde olduklarına vurgu yaptı.

Zaman buldukça her zaman Çorum'a geleceğini ve Çorumlu hemşehrileri ile esnafı ile çiftçisi ile bir araya gelmeye gayret göstereceğini söyledi.

ÇERİKCİ, ‘ESNAFLAR OLARAK HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ’

Ziyaretten duyduğum memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Hitit Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, esnaflar olarak her zaman devletin yanında ve emrinde olduklarını bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türk milletinin deprem felaketi ile büyük bir sınav verdiğini kaydeden Çerikci, büyük ülkelerin bile başa çıkamayacağı felaketin verdiği zararın altından bu milletin birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek yavaş yavaş kalktığını söyledi.

Kooperatif olarak devletin desteği ile her zaman esnafa düşük faizle kredi verdiklerini hatırlatan Çerikci, devletin zor anında da esnaf olarak el ele vererek bu zamanların aşılmasına yardımcı olacaklarını kaydetti.

‘ESNAFIMIZA KREDİ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Ayrıca Çerikci, konuşmasının sonunda kooperatifin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Milletvekili Kayrıcı'ya bilgi verdi.

Kredi verilmesi konusunda hiçbir sıkıntının yaşanmadığını dile getiren Çerikci, kooperatif olarak esnafa kredi vermeye devam ettiklerini söyledi.

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİNE DESTEK İSTENDİ

Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak'ın, Çıraklık Eğitim Merkezinin yetersiz kaldığını hatırlatarak, destek verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Milletvekili Kayıcı bu konuda gerekli çalışmaları yaparak, destek vereceklerinin sözünü verdi.