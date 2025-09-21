Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ın kendilerini "Yazı Çarşı Gençliği" olarak adlandıran bir grup tarafından yapılan eyleme ilişkin açıklamasına cevaben bir açıklama yaptı.

“Yakup Alar’ın eyleme ilişkin açıklamaları, uyuşturucuyla mücadele gibi ciddi toplumsal konuyu "devleti zafiyet içinde göstermeye yönelik provokatif bir eylem" olarak tanımlaması, sorunun kendisine değil, sorunu dile getirme biçimine odaklanıldığını işaret etmektedir. Bu yaklaşım, uyuşturucu sorununun derinliğine inmek yerine, durumu kendi siyasi ajandasına uygun hale getirme çabası içerisine girmek istediği izlenimi uyandırmaktadır” diyen Mehmet Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Alar'ın eylemcileri "uyuşturucu, yaralama ve tehdit suçlarından suç kayıtları olan" kişiler olarak yaftalaması ve bu kişilerin uyuşturucuyla mücadele etmesinin mümkün olmadığını savunması, çelişkili bir duruma işaret etmektedir. Eğer bu kişiler gerçekten suçluysa, neden bu suçlar işlenirken onlarla yeterince mücadele edilmediği sorusu akla gelmektedir. Bir yandan bu kişilerin suç kayıtlarını öne sürerek meşruiyetlerini sorgularken, diğer yandan aynı sorunun varlığını kendi söylemiyle teyit etmektedir. Bu durum, eleştirinin, sorunun kaynağına değil, sorunu dile getiren kişilere yöneldiğini göstermektedir. Uyuşturucuyla mücadele, birilerini suçlamaktan ziyade, bu sorunla samimi bir şekilde yüzleşmeyi gerektirir.

​Başkan Alar'ın, "uyuşturucu konusunun siyaset üstü bir konu" olduğu yönündeki vurgusu, kendi açıklamalarıyla çelişmektedir. Çünkü kendisi, bu ciddi konuyu hemen ardından bir muhalefet eleştirisiyle siyasi bir tartışmaya dönüştürmemelidir. "Bir kısım muhalefet parti temsilcilerinin de bu provokasyona alet olmaları" ifadesi, uyuşturucu sorununu muhalefeti hedef almak için bir araç olarak kullandığı izlenimini vermektedir. Oysa bir konu gerçekten siyaset üstü ise, o konuya ilişkin yapılan her eylem, siyasi çıkar gözetmeksizin sadece kendi bağlamında değerlendirilmelidir.

​Sonuç olarak, Yakup Alar'ın açıklamaları, uyuşturucu gibi hayati bir meselenin, siyasi çekişmelerin gölgesinde kaldığını göstermektedir. Bu tür bir yaklaşım, toplumsal bir yaranın çözümüne katkıda bulunmak yerine, kutuplaşmayı derinleştirmekte ve kamuoyunun dikkatini asıl sorunlardan uzaklaştırmaktadır. Gerçek ve etkili bir mücadele, suç kayıtlarını ifşa etmekten veya muhalefeti suçlamaktan ziyade, tüm toplumun ve siyasi aktörlerin ortak bir zemin bularak çözüm odaklı adımlar atmasıyla mümkün olacaktır.”