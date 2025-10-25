Türk Büro Sen Çorum Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, "Devlet memurları devletin asil evlatlarıysa, devletin görünen yüzüyse devlet memurlarının refah içerisinde yaşaması lazım." dedi

Kamuda tep tip ünvan olması gerektiğini ve sözleşmeli kamu personelinin kaldırılması gerektiğini dile getiren Çam;

“Kamuda tep tip unvan olmak zorunda. Bunun adı da 4a kadrolu devlet memurluğudur. Kamuda sözleşmeli memur olmaz. Kamuda iş barışı olmak zorunda. İşçi kadrosunda sözleşmeli olan arkadaşlarımız bugün il müdür yardımcısı, şu müdürü seviyesinde eğer maaş alıyorsa burda iş barışı bozulmuş demektir. Ortalama 47 bin lira alan bir devlet memuru büyükşehirde geçinme şansı yok. Ev kiralarının geldiği durum ortada. Üst düzey bürokrasi özel sektöre gidiyor. Devlet, memur bulmakta zorlanır hale gelecek. O yüzden Kamu Sen’in görüşlerine Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı

'Türk bürokrasisi bizim ellerimizde şekillenecek.' diyen Çam; ‘Biz Kutadgu Bilig’ten, Yusuf Has Hacip’ten gelen kültür üzerinden 21.yüzyıl Türk yüzyılı olacaksa eğer Türk memuru da bu düzenle bizim ellerimizle olacaktır.’ şeklinde konuştu