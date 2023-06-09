MURAT KARASU

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, okullardaki mezuniyet törenlerine tepki gösterdi. Devletin okullarında gayri ahlaki oyunların oynandığını belirten Şanal, “Gayri ahlaki oyunlar oynuyor,etkinlik adı altında milli servet yok ediliyor, talan ediliyor” dedi.

‘ÜNİVERSİTELERİN PROGRAMLARINI KİM HANGİ AKLA HİZMET EDEREK YAPIYOR?’

Yazılı açıklama yapan İsmail Şanal, milli servet kaybedilince telafisinin mümkün olmayacağını belirterek, “Ama manevi servetimiz olan ahlak gidince bir daha geri gelmesi mümkün değildir. Üniversitelerin mezuniyet programlarını kim hangi akla hizmet ederek yapıyor bilemiyorum. Bazı kesimlerin ahlak anlayışı farklı olabilir. Kızlı erkekli oryantal mezuniyet programları yapmaları kendileri açısından normal olabilir. Ama muhafazakar üniversitelerin yaptığı mezuniyet programlarının diğerlerinin yaptıklarından eksik kalır yanı yok” açıklamasında bulundu.

‘İDARECİLER DİNDAR’

Çocukların üzerine dini ve milli değerleri ayaklar altına alan kıyafetler giydirilerek gösteri yapıldığını ileri süren Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ortokul çağındaki çocuklarına da bu hastalık bulaştı. On üç, on dört yaşında yavrularımız makyaj yapmış, dekolteli mezuniyet kıyafetleri almışlar ve devletin okulunda gayri ahlaki oyunlar oynuyor, etkinlik adı altında milli servet yok ediliyor, talan ediliyor. Malesef idareciler dindar.

‘SADECE EKONOMİK KRİZ YAŞAMIYORUZ’

Sadece ekonomik kriz yaşamıyoruz. Ahlak krizi de yaşıyoruz. Namazımız var ama her türlü ahlaksızlığımız da var. Orucumuz var ama her türlü gayrimeşru işimiz de var. Tüm bunlardan aileler mesul, idareciler mesuldür. Herkes kendi idaresi altındaki öğrencilerden mesuldür.

‘DEVLET YETKİLİLERİMİZ MEZUNİYET TÖRENLERİNE EL ATSIN’

Müslüman halkın kızlarını ve erkeklerini etkinlik, mezuniyet, veda programı ve gezi programları adı altında harama, isyana, günaha, gayrimeşru işlere bulaştırmayın. Üstüne vazife olmadığı halde bunları tertip eden ve nesli helake götürenlere hakkımız helal değildir. Devlet yetkililerimizinde mezuniyet vb. programlara bir el atmalarını bekliyoruz. Zira barajdaki küçük çatlak onarılmazsa tüm baraj çökecektir.”