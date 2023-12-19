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Ahlatcı Çorum FK’da devre arası programı netleşti. Kırmızı Siyahlı takım Teknik Heyeti yaptığı değrelendirme sonucunda devre arasının üç hafta olması nedeni ile tatili kısa tuttu.

25 Aralık pazartesi günü sahasında Boluspor ile ilk yarının son maçında karşılaşacak olan Çorum FK’da takıma bir hafta izin verildi. Maçın ardından dağılacak kırmızı siyahlı takım 2 Ocak salı günü Antalya’da toplanacak. Aynı gün akşam Antalya’da ikinci yarının ilk çalışmasını yapacak Çorum FK hazırlıklarını 10 Ocak çarşamba gününe kadar Antalya’da sürdürecek.

Aynı gün Çorum’a dönecek olan kırmızı siyahlı takım aynı hafta sonunda Tuzlaspor ile ikinci yarının ilk maçında evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.