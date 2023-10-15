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Orta Asya'nın en büyük dijital etkinliği olan "Dijital Bridge 2023" uluslararası forumu, 12-13 Ekim tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana'da tamamlandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, forumun açılışını gerçekleştirerek, bu önemli etkinliği dünya genelinden katılımcılara tanıttı. Foruma Çorum’dan ise Ertuğrul Yumutkan katıldı.

Forum, 30 ülkeden teknoloji devlerinin kurucuları, üst düzey yöneticileri, girişimciler, bilim insanları ve öğrenciler dahil olmak üzere çok sayıda katılımcıyı ağırlıyor. Ayrıca Türk şirketlerinden de yoğun bir katılım sağlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, forumun son beş yılda bilişim teknolojileri endüstrisinin gelişimine yönelik son trendleri ve beklentileri ele alan Orta Asya'nın en büyük dijital diyalog platformu haline geldiğini vurguladı.

Tokayev, "Yapay zekâ artık bilim kurgu değil, gerçek oldu. Gözlerimizin önünde yeni bir dönem açılıyor. Yapay zekâ teknolojilerinin etkisi, elektriğin ve internetin keşfi kadar devrim niteliğindedir" dedi.

Tokayev, ayrıca yapay zekânın insanların yaşam tarzını kökten değiştirebilme, iş süreçlerini otomatikleştirme ve büyük ekonomik değer yaratma kapasitesine sahip olduğuna da dikkat çekti.

İki gün süren forum kapsamında 30'dan fazla panel oturumu düzenlenirken, katılımcı kuruluşlar arasında bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Ayrıca, uluslararası ve yerel gazeteciler, forumun her aşamasını yakından takip ederek, bu önemli dijital etkinlik hakkında bilgi aktardılar. Forum, teknolojik ilerlemenin ve inovasyonun küresel çapta nasıl bir etki yarattığını anlamak ve paylaşmak isteyen herkese ev sahipliği yaptı.

Çorum’dan ise Ertuğrul Yumutkan bu prestijli etkinliğe katılan isimler arasındaydı. Forum, aralarında Coinbase, Robinhood, TwitchTV, Skype, Tesla, Baidu, Focus Media, YeePay, Hotmail, SolarCity, Athenahealth, Box, SpaceX, Cruise Automation, Carta, Planet, PTC, ve Ledger gibi teknoloji alanının önde gelen şirketlerine yatırım yapmış Amerikalı Tim Draper ile farklı ülkelerden gelen girişimciler, yatırımcılar ve gazetecilerle Ertuğrul Yumutkan da fikir alışverişi yapma fırsatı buldu.(Haber Merkezi)