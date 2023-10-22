Tahmini Okuma Süresi: dakika

YÜKSEL BASAR

Türk Diyanet-Vakıf Sen Çorum Şubesi 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşma yapan Genel Başkan Nuri Ünal, “Diyanet çalışanlarının birlikteliği çok önemlidir. Bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında herkesin hocası olması gerçekten çok önemlidir” dedi.

Genel kurulda konuşma yapan Türk Diyanet-Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Gazze’de şehit düşen Müslümanları rahmetle andığını belirterek, “Normal şartlarda hak haklınındır. Ancak öyle bir dünya düzeni içerisindeyiz ki, ne yazık ki hak güçlünün oluyor. Bu zalimane anlayış Doğu Türkistan’dan başlayıp, Kudüs’e kadar, daha düne kadar Karabağ’a kadar dünyanın her yerinde, nerede bir Müslüman ve nerede bir Türk varsa o mazlumlar inim inim inliyor. 15 gündür 8 milyar insanın gözü önünde masumlar öldürülüyor. Biz sadece bir taraftan dua bir taraftan beddua ediyoruz. Allah bu zalimleri biran önce kahreylesin” açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemli ve özel bir kurum olduğunu ifade eden Nuri Ünal, “Sosyal medyadan “Diyanet kapatılsın, ne işe yarıyor ki” gibi akla ziyan sözler kullanılabiliyor. Birileri bunu bilerek birileri de bilmeyerek söylüyor ama biz şunu biliyoruz ki; milletimizin çoğunluğu Diyanet’e, din görevlisine, hocasına sevgili, saygılı ve sahip çıkan bir anlayışı vardır. Diyanet’in bir taraftan toplumu din konusunda anlatma gibi görevi varken ikinci bir görev daha verilmiştir. Milletçe, birlikteliği, bütünlüğü sağlamak görevi. Bu toplumun öncüsü olan Diyanet çalışanlarının birlikteliği çok önemlidir. Bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında herkesin hocası olması gerçekten çok önemlidir” diye konuştu.

(Genel kurulda Tuygun Hoşnut ve yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı plaket verildi.)