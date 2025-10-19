Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kongresi yapıldı. As Kültür Düğün Salonunda tek liste halinde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Av. Dinçer Solmaz güven tazeledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu.

Divan Başkanlığına Nazan Güneysu katip üyeliklerine ise Serap Meriç ve Feridun Ayvazoğlu’nun getirildiği kongrede açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, bu kongrenin kuvayi milliye hareketinin bugüne tezahürü olduğunu belirtti. Solmaz, CHP’yi iktidara taşımayacak iradenin sandığa yansımasını sağlayacaklarını ifade etti.

Faaliyet ve hesap raporunun okunarak ibra edilmesinin ardından partililer dilek ve temennilerini dile getirdiler. Konuşmaların ardından ise oy kullanma işlemine geçildi.

Tek liste halinde yapılan genel kurulda CHP İl Başkanlığına yeniden seçilen Av. Dinçer Solmaz’ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu: Arzum Meryem Akdoğan, Güngör Atak, Kamil Çil, Cemal Demir, Hande Duran, Kemal Dümenci, Uğur Eke, Umut Eke, Önder Gökcen, Şemsi Gökay, Arap Gürlek, Kenan Kalender, Nafiye Kalender Eryücel, Duran Keçeci, İsmail Koparan, Cemal Kurt, Gülay Özbal, Garip Özgür, Emine Özten, Emrah Öztürk, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Sinğil, Kenan Sır, Fikret Can Söner, Şenol Sünnetçi, Filiz Uygar Arslan, Vahap Uz, Halil Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur, Çağdaş Yalçın.

Disiplin Kurulu: Erol Akyıldız, Hulusi Aydaş, Mahmut Ayvaz, Hikmet Çakmak, Sadık Eker, Serpil Erol, Ebru Öksüz, Ali Özgür, Nail Sapancı.

Kurultay Delegeleri: Dinçer Solmaz, Resul Yiğitoğlu, Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Utku Ulaş Taşar, Arzum Meryem Akdoğan, Kasım Şahin, Güngör Atak.”