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HARUN AKKAYA

Ankara'daki Kocatepe Camii'nde çekilen skandal fotoğrafların yankısı sürerken, bir rezil görüntü de Malatya'dan geldi. Camiye giren bir kız, imamın cübbe ve sarığını giyerek dans etti, ardından minbere çıkıp poz verdi. Dini değerlerle alay edilen rezil görüntülere Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal tepki gösterdi.

Özgürlük bahanesi ile dini değerlere saldırı ve alenen aşılama olaylarına her geçen gün yenilerinin eklenmesinin endişe verdiğini belirten İsmail Şanal, “Dini değerlerin hiçe sayılmasına asla izin vermeyiz” dedi.

Yaşanan olayların kabul edilemiz bir durum olduğunu ifade eden Şanal, “Camiler kutsal mekanlardır. Camilerde ibadet edilir. Camiler insanların Allaha en yakın olduğu alandır. İbadetin dışında ünlü olma arzusuyla camilerin gayrı ahlaki etkinliklerde sahne olarak kullanılmaya çalışılması kabul edilemez. Bu tür görüntüleri çeken ve sosyal medyadan paylaşanlar kime ve neye hizmet ediyor bilemiyoruz ama müslüman bir ülkede yaşadıklarını unuttukları ortada. Kimse müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışmasın. Hiç kimse kusura bakmasın böyle bir skandal paylaşımın ifade özgürlüğü, paylaşım özgürlüğü ile alakası olamaz. Dini inançlarımızı, dini değerlerimizi alenen hiçe sayan bu tür saygısızlıklara müsaade edilmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Bu ahlaksızlıktır. Ahlaksızlığın bahanesi olamaz” diye konuştu.

Olayın provokasyon olabileceğine de dikkat çeken Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İkinci bir olasılık olarak konunun maksatlı ve provakatif bir girişim olduğudur ki bu çok daha vahim bir durumdur. Ülke olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak çok dikkatli olmak, büyük resmi, oynanan büyük oyunu görmek durumundayız. Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlar güçlü bir Türkiye görmek istemeyenlerin ve onların piyonlarının kalkışmalarıdır. Kimi zaman moda sever, kimi zaman sanat sever, kimi zaman ağaç sever, kimi zaman hayvan sever, kimi zaman terör sever olarak gördüğümüz bu kişiler maalesef hiçbir zaman vatansever olmadılar. Dillerinden kin dökülenlere, ülke insanını ayrıştırmak, ötekileştirmek için çaba sarf edenlere inat; birlik ve beraberliğimizi korumalı, oynanmak istenen oyunun farkında olarak oyun bozucu olmalıyız.

Fesatçı zihniyete karşı en büyük silahımız birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunu koruyarak değerlerimize sahip çıkmaktır. Aklıselimle ve itidalle hareket ederken değerlerimize, inancımıza yapılanlara da sessiz kalmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Cumhuriyet savcılarımızı bu tür olayları her yönüyle araştırmaya ve bu skandalların gerçekleşmesinde ihmali olanlar da dâhil araştırılarak gerekli cezanın verilmesini istiyoruz.”