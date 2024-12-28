Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyünde yaşayan Ömer K., direksiyon başında kalp krizi geçirerek Tır'a arkadan çarptı.
Ağır yaralanan yaşlı adam bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgilere göre kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Osmancık ilçesine bağlı Çayırköyü mevkiinde meydana geldi.
DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ömer K, iddialara göre direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkarak dinlenme yerinde park halindeki TIR'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü yaşlı adam ekipleri çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Yapılan otopsinin ardından Karaçam, Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.