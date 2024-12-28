Ahlatcı Çorum FK, Ocak ayında yoğun bir maç programı bekliyor.

Kırmızı siyahlılar önce lig, ardından kupa mesaisine çıkacak.

Çorum FK ligin 18. hafta maçında 4 Ocak Cumartesi günü Şanlıurfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından 9 Ocak’ta sahasında Ziraat Türkiye Kupası maçında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Bu maçın ardından ilk yarının son hafta maçında 13 Ocak pazartesi günü evinde Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlılar bu maçın ardından ise ikinci yarının ilk hafta maçında 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında Ümraniyespor ile mücadele edecek.