Çorum’da inşaatı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 20 Aralık 2024 Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi No:22 adresinde faaliyet gösteren Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yapımı tamamlanan Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede 1.Cadde No:33 adresinde yeni hizmet binasına B-Grubu hizmet rolünde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak taşınacak.

20.12.2024 tarihi saat 17.00 itibari ile Acil hizmetleri, 23.12.2024 tarihi saat 08.00 itibari ile de Poliklinik hizmetleri, yeni hizmet binasında (Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede 1.Cadde No:33) verilmeye başlanacak.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No:85 adresindeki Gülabibey Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile Buharaevler 5. Cadde Adalet Hanım Sitesi NO:28/21-22 adresindeki Buharaevler Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bulundukları adreslerde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine bağlı olarak hizmet vermeye devam edecek.