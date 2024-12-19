Yapımı tamamlanan ve yakın zamanda Sağlık Bakanı’nın katılımı ile hizmete açılacağı duyurulan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin ismi belli oldu.

Çorum kamuoyundan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanlığı’nın teklifi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İsimlendirme Komisyonu’nun kararı ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine Şehit Diş Tabibi Ömer Emiroğlu’nun ismi verildi.

HALİT ÇAĞDAŞ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Halit Çağdaş ise isimlendirme sürecini yakından takip ederek kısa sürede neticelenmesine vesile oldu.

ŞEHİT ÖMER EMİROĞLU KİMDİR?

Çorum’un tanınmış Emiroğlu Ailesi’nden merhum Şener Emiroğlu’nun oğlu Ömer Emiroğlu, 1967 doğumluydu. Diş Hekimi oldu ve “Jandarma Diş Tabip Asteğmen” olarak vatani görevini yapmaya başladı.

1991 YILINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

24 Aralık 1991 tarihinde, 24 yaşında, terör örgütünün Şırnak Bestler-Dereler Karakolu’na yaptığı baskın sırasında, “vatan topraklarını böldürmeme mücadelesinde” şehit düştü ve Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’ne devlet töreniyle defnedildi.

ERZEN VE KÜÇÜK DİLEKÇE VERMİŞLERDİ

Şehit Ömer Emiroğlu’nun annesi Aysel ve babası Şener Emiroğlu hayatta olmadığı için, en yakın akrabaları olarak Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Çorum Barosu eski Başkanı Av. Uğur Küçük, geçen yıl İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir dilekçeyle başvurarak, Şehit Diş Hekimi Asteğmen Ömer Emiroğlu’nun adının, yapımı bitmek üzere olan ve bu yıl içinde hizmete açılması beklenen Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne verilmesini talep etmişlerdi. (Haber Merkezi)