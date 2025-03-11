Çorum Belediyesi, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol açıyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısından diş hastanesine yeni bir bağlantı yolu açılıyor. Çalışma kapsamında, Erzurum Dede bölgesindeki mevcut sokaklarda genişletme çalışmaları hızla ilerliyor. Erzurum Dede 36. Sokak 12 metre genişliğe ve 150 metre uzunluğa, Erzurum Dede 32. Sokak 15 metre genişliğe ve 150 metre uzunluğa, Erzurum Dede 2. Cadde ise 20 metre genişliğe ve 160 metre uzunluğa ulaşacak.

Açılacak yeni yolla birlikte hastaların ve sağlık personelinin diş hastanesine erişimi daha rahat sağlanabilecek. Ayrıca, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diş hastanesi arasındaki ulaşım daha akıcı hale gelmiş olacak.