Çorum 'da diyabet hastası çocuklar, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesince düzenlenen "Geleneksel Şeker Çocuk Şenliği" ile eğlenceli bir gün geçirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bedesten'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, devletin farklı kurumları aracılığıyla özel ilgiye muhtaç dezavantajlı grupları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Belediye olarak dezavantajlı gruplara yönelik açtıkları "engelsiz sosyal tesis"te glütensiz menülerin bulunduğunu aktaran Aşgın, bundan sonra diyabet hastası çocuklar için de menüler hazırlayacaklarını kaydetti.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümünden Prof. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci ise 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olması dolayısıyla diyabetli çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Şeker Çocuk Şenliği'nin 4. kez yapılmasından dolayı artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Kendirci, etkinliklerin yapılmasından ötürü Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından diyabetli çocuklara, perhizlerine özel olarak hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

Ara öğünlerini tamamlayan diyabetli çocuklar, ardından Bedesten'de yer alan aile sanat atölyesi, ilham fabrikası, oyunbazlar eğitim atölyesi, neşeli çocuk oyun alanı ve sanal gerçeklik deneyim atölyesi birimlerinde eğlenceli vakit geçirdi.