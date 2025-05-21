Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, 1286 üye ile bu yılda Çorum’da yetkili sendika olduklarını söyledi.

22 yıldır yetkili sendika olduklarını ifade eden İsmail Şanal, sayısal çokluklarının kendilerini hiçbir zaman rehavete sürüklemeyeceğini belirterek, “Tüm ilçelerde ve il merkezinde tekrar yetki veren üyelerimize, bu başarıda fedakârca çalışan, il ve ilçe yönetim kurulu, kadınlar komisyonu ve gençlik komisyonlarına teşekkür ediyorum. Mihraba, Minbere Kur'an'a hizmet eden din gönüllüsü kardeşlerimize Diyanet-Sen olarak hizmetkar olmaya devam edeceğiz” dedi.