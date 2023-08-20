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Diyetisyen Hilal Kurtoğlu, sağlıklı beslenme ve diyet üzerine çalışmalarını yürüteceği özel kliniğini Gazi Caddesi Rıza Şahin İş Merkezi Numara 49/4(Vergi Dairesi Karşısı) adresinde hizmete açtı.

Klinikle ilgili ve özgeçmişi hakkında bilgi veren Diyetisyen Hilal Kurtoğlu, lise eğitiminde hemşirelik bölümü okuduğunu, üniversite eğitiminde ise Beslenme ve Diyetetik Bölümünü tercih ettiğini belirterek, mesleğinin ikinci senesinde ise kendi kliniğini açtığını söyledi.

Sağlıklı beslenme konusunda güvenilir doğru bilgi almanız için kişiye özel sürdürülebilir beslenme programı planlanmasını yüksek motivasyon ve güçlü iletişimle bir araya getirmek isteyen herkesi kliniğine beklediğini ifade eden Hilal Kurtuoğlu, “Kliniğimde kişiye özel sürdürülebilir beslenme programı planlanmasında kişinin durumunu optimize ederek hastalık durumunun önlenmesinde, besin gereksinimlerinin sağlanmasında, beslenme düzenini oluşturup olası hastalıkların beslenme etkisi veya intolerans durumunu gözeterek sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefliyorum.

Kliniğimde kilo verme-kilo alma, hastalıklarda beslenme tedavisi, gebe ve emzikli beslenmesi, çocuk ve adölesan beslenmesi ve sporcu beslenmesi gibi besin ve bilimin buluştuğu bütün alanlarda hizmet vermekteyim” diye konuştu.

Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi Rıza Şahin İş Merkezi Numara 49/4 2. Kat (Vergi Dairesi Karşısı) adresinde özel kliniğinin hizmete girdiğini aktaran Kurtoğlu, resmi instagram hesapları @dyt.hilalkurtoglu adresinden de kendisine ulaşabileceklerini ifade etti.