Dodurga sporda harekete geçiyor.

Dodurga Belediyesi Beyliğispor kulübü kuruldu ve başkanlığa uzun yıllardır futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan Serhat Gökhen getirildi.

Son seçimlerde Belediye Başkanı olan İsmail Çetinkaya’nın destekleri ile kuruluş aşamasını tamamlayan Dodurga Belediyesi Beyliğispor kulübünün hedefi geleceğe yatırım mahiyetinde bir çok gence dokunmak ve onlara yol açmak.

Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya hedeflerinin sadece iyi bir sporcu değil vatana millete hayırlı evlatlar olması yolunda onlara ışık olma gayesin de olacaklarını belirterek ‘Dodurgamızı sportif anlamda bulunduğu konumundan daha yüksek seviyelere tasiyacağimızdan hiç bir kuskumuz yoktur. Daha kurulum aşamasında maddi manevi o kadar ilgi ve alaka gördük ki; bu bir kez daha doğru yolda olduğumuzu bizlere göstermiş oldu. Haydi Dodurgamızın güzel gençliğini hep birlikte daha ileriye beraber taşıyalım... Tekrardan Hayırlı Olsun’ dedi.

Kulüp Kurucu Başkanı olarak görev alan Serhat Gökşen ise ilçede yapılan spor tesislerinin atıl durduğunu bunları canlandırarak ilçe çocuklarına ve gençlerine spor yapma imkanı sağlamak istediklerini belirterek kuruluş aşamasının resmen tamamlanmasının ardından 2. Amatör Küme’den itibaren liglerde mücadeleye başlayacaklarını söyledi.

Dodurga Belediyesi Beyliğispor Kulübü kurucu yönetiminde Serhat Gökşen Başkanlığında Ahmet Etci, Mete Çakı, Ömer Faruk Kalender, Burak Akman, Emrah Gökşen ve Osman Aydın bulunuyor.