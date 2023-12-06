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Dodurga, Türkiye çapında büyük bir proje olarak nitelendirilen “Yaşlı Yaşam Merkezi” projesi için çalışmalara başladı.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın öncülüğünde uzun süren detaylı araştırmalar ve yoğun çabalar sonucunda hayata geçirilecek olan projenin bölgeye önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) Dodurga merkezde bulunan yaklaşık 250 dekar arazisinin, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın talep ve çalışmaları sonucunda mevcut alan Dodurga belediyesi uhdesine geçmişti.

Bir kısmına spor kompleksi, bir bölümüne de millet bahçesi yapılan arazinin şu anda 150 dekar için uzun zamandır yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılan Avan proje, Türkiye Yüzyılı’nda Dodurga Yüzyılının projesi olacak.

Türkiye genelinde 65 yaş üstü 300 yaşlı birey için özel bir yaşam merkezi projesi hayata geçirilmek için çalışmalar devam ediyor. Proje ile yaşlıların ev hapsi olmadan, yaz aylarında bahçe aktivitelerine katılabilecekleri, kışın ise kış bahçesi ve sera aracılığıyla sebze ve çiçek üretebilecekleri özel seralara sahip bir yaşam alanı sunulması amaçlanıyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, “Hedefimiz büyük, Türkiye yüzyılında, ülkemizde olmazsa olmazlarından ve büyük ihtiyaç duyulan, bu gibi kamu hizmetlerine öncelik vermek için, yaşamların son dönemlerinde temiz, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda insanlarımızı yaşatabilmek için, oksijeni bol, yeşil alan içerisinde TKİ den belediyemiz uhdesine geçen 150 dekar bu alana vekillerimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla bu projeyi yaptığımızda en mutlu biz olacağız” dedi

Yaşam merkezi içerisinde açık ve kapalı bir spor merkezi, mescit ve diğer sosyal alanlar yer alıyor. Bu proje, öncelikle Karadeniz bölgesindeki tüm illeri kapsayacak şekilde planlanmış olup, iç Anadolu'da Sivas, Afyon ve Bolu illerini içine alan bir bölgeye hitap edecek. Projenin tüm Türkiye'ye hizmet etmesi planlanıyor.

Projede ayrıca, üç ana bölüm bulunacak. İlk bölüm, muhtaç ve kimsesiz yaşlı erkeklere hizmet sunacakken, ikinci bölüm muhtaç ve kimsesiz yaşlı kadınları hedef alacak.

Üçüncü bölüm ise yaşlı muhtaç ve kimsesiz kişilere özellikle Alzheimer hastalarının bakımını üstlenecek.

Bu modüler yapı, yaşlı bireylerin özel ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verecek ve onlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak.