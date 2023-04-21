Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

Bu süreçte merakla beklenen projelerden biri de enerji sektöründe hayata geçirildi.

Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, bugün Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.

Doğalgaz müjdesi Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, peş peşe müjdeleri de açıkladı.

Erdoğan; "Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe gelen doğalgaz tüketimi harcaması bir yıl boyunca faturalardan düşecek. Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayalım diye müjdelerimizi açıklıyorum. 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketimini tamamını 1 ay süreyle ücretsiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.