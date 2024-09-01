Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum ve bazı ilçe hastanelerine yapılan 134 doktor ataması ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 8 ilçeye atama yapılmadığını belirterek, mevcut atamaların beklentileri ve ihtiyacı karşılamadığını söyledi.

Yapılan 134 doktor atamasında sadece 14’ünün uzman doktor olduğunu hatırlatan Milletvekili Tahtasız, 13 ilçenin her bir ilçesinde asgari 3-4 uzman doktor ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Yapılan atamaların Çorum’a hayırlı olmasını dileyen Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her ilçemize önemli bir branşta en azından 1 uzman doktor ataması yapılmasını beklerken, Alaca, Boğazkale, Dodurga, Kargı, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy ve Uğurludağ ilçelerimize ihtiyaç olduğu halde uzman doktor ataması yapılmadı.

Yapılan bu yeni atamaları olumlu karşılamakla birlikte, atamalar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ve ilçe devlet hastanelerinde gerçek ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır.

Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu’na ilimizin sağlık sorunlarını ve hastanelerimizdeki uzman doktor eksikliklerini içeren ayrıntılı bir dosya sundum. Yapılacak yeni atamalar ve görevlendirmelerde bu hususların dikkate alınmasını temenni ediyor, yeni hekimlerimize uzun soluklu bir çalışma dönemi diliyorum.”