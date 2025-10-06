Van'da görev yapan doktor evinin bahçesinde onlarca meyve ve bitki çeşidini bir arada yetiştiriyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Doktor Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Tatlı, kentteki evinin bahçesinde onlarca meyve ve bitki çeşidini bir arada yetiştiriyor.

Kentte görevli Dr. Tatlı’nın Edremit ilçesinde 300 metrekarelik bahçesinde 30 farklı ağaç ve 30'un üzerinde bitki bulunuyor. Bahçede yer alan domates, biber, salatalık gibi sebzelerin yanı sıra Van'ın ikliminde daha önce yetiştirilmeyen tropik türler de dikkat çekiyor. Kivi, Paraguay şeftalisi, pepino, altın çilek ve goji berry gibi meyvelerin Van şartlarında yetişmeyi başardığını belirten Tatlı, bu türlerin bölge iklimine uyum sağladığını ifade etti.

Bahçesinin dört bir yanını çam kabuğundan oluşturduğu setlerle çevrelediğini ve bu alanlara ahududu, çilek, gül, nane, adaçayı, tıbbi-aromatik bitkiler ve farklı meyve ağaçları diktiğini söyleyen Tatlı, özellikle kokulu üzümün tüm duvarı kapladığını ve bol verim aldığını dile getirdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Mehmet Tatlı, bahçesinde 30 çeşit ağaç ve 30 farklı bitki bulunduğunu belirtti. Dr. Tatlı, "Bahçedeki incir ağacı meyve veriyor; Trabzon hurması ve kivi tuttu ama henüz meyve yok. Kestane de tuttu, zamanı gelince meyvesini göreceğiz. Bir de pavlonya (Paulownia) var; geniş yapraklı, çok gösterişli bir ağaç. Bunların dışında karadut bahçede yetişmesinden en çok keyif aldığım ağaçlardan biri. Elma, armut, ayva, kiraz, vişne, iğde, badem, kayısı, erik gibi ağaçların da hepsi mevcut. Kokulu, aromatik bir üzüm. Tek kökten yürüyüp neredeyse tüm duvarı kapladı. Verimi yüksek; komşularla, yoldan geçenlerle paylaşıyoruz. Ağızda çiçek kokusu bırakıyor" dedi.