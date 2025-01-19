Kanada'da doğup büyüyen Lorraine Gesell, 60 yıllık hayatı boyunca hiç tanışmadığı bir akrabasından miras kalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. İngiltere'de yaşayan 85 yaşındaki Raymond Barry'nin hayatını kaybetmesinin ardından mirasçılarını bulmak için Finders International şirketi devreye girdi. Şirket, Barry'nin sadece bir mirasçısı olduğunu ve Kanada'da yaşadığı bilgisine ulaştığında Lorraine Gesell ile iletişime geçti.

''DOLANDIRILDIĞIMI DÜŞÜNDÜM''

Ömrü boyunca yalnızca bir kez İngiltere'ye giden Gesell, kendisine miras kaldığını öğrendiğinde dolandırıldığını düşündü. Çünkü hiç tanımadığı bir kişiden miras kaldığından söz ediliyordu. Gesell, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Günümüzde o kadar çok dolandırıcılık var ki şirket bana ulaştığında oldukça temkinli davrandım. Özellikle oğlum oldukça şüpheciydi. Sonuçta bu inanılmaz geliyor. Hiç tanımadığınız biri öldü ve size miras kaldı. İnsana masal gibi geliyor..."

BİR ANDA MİLYONER OLDU

The Mirror'ın haberine göre, Lorraine'in merhum annesi, 1951'de İngiltere'den Kanada'ya göç etmiş ve Raymond'ın birinci dereceden kuzeni olarak tanımlanmıştı. Lorraine'in annesinin babası George Moores ile Raymond'ın annesi Lena Moores ise kardeşti.

İngiliz Raymond Barry'nin ise en az 400 bin sternlik yani yaklaşık 17 milyon TL'lik bir evi vardı. Bu evin Gesell'e miras kalmasıyla bir anda milyoner oldu.