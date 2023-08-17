Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’lu iki futbolcu kırmızı siyahlı forma ile birlikte dördüncü farklı takımda birlikte mücadele edecekler.

Çorum futbol alt yapısından yetişen ve Çorum FK’da birlikte profesyonel forma giyen Mert Ilıman ve Osman Bodur yeni sezonda Darıca Gençlerbirliğinde birlikte mücadele edecekler.

Çorum FK’nın ardından Kırşehir Belediyespor, Kahramanmaraşspor’da birlikte forma giyen Bodur ve Ilıman yeni sezon için Darıca Gençlerbirliiği ile anlaştılar. İki tecrübeli futbolcunuh takımlarının dünki antrenmanında birlikte verdikleri poz ile Darıca Gazetelerinde haber oldular.

Önceki yıl evlenen Osman Bodur ile bu yıl evliler kervanına katılan Mert Ilıman antrenman sırasında basın mensuplarına yüzüklerini göstererek poz verdiler.

İki tecrübeli futbolcunun bu pozu sosyal medyada da hızla paylaşıldı. Haberi yapan muhabir ise bu pozun ‘Hanımcılık kazanacak’ yorumlarına neden olduğunu belirtti.