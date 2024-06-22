Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü geçtiğimiz yıl başlattığı portatif havuz uygulamasını bu yılda hizmete sokuyor.

İl Spor Okulları bünyesinde açılacak Yüzme Kurslarında kullanılmak üzere kapalı yüzme havuzlarının yanı sıra dört portatif havuzun kurulumu tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında portatif yüzme havuzları geçen yıl olduğu gibi bu yılda Tevfik Kış Spor Salonu, Mimar Sinan Cuma Pazarı içi, Kale Mahallesi Belediye Sosyal Tesisi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Bahçesi içine kurulan portatif havuzlar önümüzdeki hafta başından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Bu havuzlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzman antrenörleri gözetiminde yapılacak olan çalışmalara kayıtlar e devlet üzerinden yapılacak.

Tüm kurslar olduğu gibi yüzmede de ücret alınmayacak.