Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

“Ateş düştüğü yeri yakar derler ama 6 Şubat tüm Türkiye’yi ve hatta dünyayı yaktı sadece iktidarı yakmadı” diyerek açıklamasına başlayan Ahmet Damar, “6 Şubat’ın sesini tüm Türkiye duydu ama iktidar duymadı. Ta ki 3 gün sonra duydu. Maraş ağladı, Hatay yok oldu, Diyarbakır yıkıldı tüm Türkiye yıkıldı ama iktidar yıkılmadı. İnsanlar çoluk çocuk demeden yaşlı genç demeden topraklar, molozlar altında kaldık, öldük bağrışmalarımızı, feryatlarımızı duyanlar uzak yakın demeden Türkiye’nin bir ucundan koştular yardıma ama yönetenler sesleri duymazlıktan geldiler. Hala ölenler, kayıp çocuklar bulunamadı. Hala insanlar konteynırda kalmaya devam ediyor bir çözüm bulunamadı. Yıllarca bu ülkede elektrik, su, doğalgaz aboneliği alırken ve tapuda işlem yapılırken milletin cebinden DASK (deprem) sigortası yaptırılıyor bu paralar nerde olduğu belli değil” dedi.

“En son Kartalkaya’da otel yangını ve Konya’da bina çökmesi yine sonu nereye varırsa varsın sorgulanacak deniyor ama kimse sorgulanmıyor” diyen Damar, “Sorgulanan yine halk yine gariban. İktidar ve yandaşları hiçbir şeyde sorgulanmıyor. Sorgulandığı zaman itibardan sorgu olmaz deniyor ama enflasyon, ekonomi, adalet, eğitim, ahlak sorgulandığı zaman yine halk suçlu oluyor. Binada çimento, demir, tuğla çalan, adam öldüren, hırsızlık yapan, cinayet işleyen çalan çırpan suçlu değil masum başkanı eleştiren, hükümeti suçlayan, bu devletin birliğine, beraberliğine, düşmana karşı koruyacağına yemin eden teğmeni, emeklisi, işçisi, memuru, esnafı suçlu.

6 Şubat depremlerinde Hakkın rahmetine kavuşan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan insanlarımıza da Allah’tan sabır diliyorum. Allah bir daha memleketimize ve tüm dünyaya böyle acılar yaşatmasın diliyorum” ifadelerini kullandı.