Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili Av. Ali Beyaz’ın dayısı Dr. Metin Karahan, hayatını kaybetti.
Mine ve Murat Karahan’ın babası, Roger mütehassı, emekli doktor Metin Karahan, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Merhumun cenazesi 14 Ekim Pazartesi günü Abdibey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığında toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar