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Okullu Yıldızlar Hentbol’da Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu üst üste sekizinci şampiyonluğu kazandı. Son maçında Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu 26-8 yenerek üst üste sekizinci şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde son maçında Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile karşılaşan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu rakibi önünde zorlanmadan ilk yarısını 10-2 önde tamamladığı maçta 26-8 gibi farklı skorla yenerek dört maçınıda kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Son günü bay geçen Mimar Sinan Ortaokulu ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bu maçın ardından düzenlenen törenle sekiz yıldır üst üste bu kategoride şampiyon olan Dr. Ahmet Ahmet Ortaokulu ve diğer dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.