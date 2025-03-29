Okullu Küçükler Hentbol grup birinciliğinde Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu kız takımı yarı final grubuna yükseldi.

Amasya’da 23-27 Mart tarihlerinde yapılan okullu küçükler hentbol grup birinciliğinde Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu antrenör Taner Adıktı yönetiminde Elifnaz, Nil, İremsu, İlayda, Ela Erenler, Ela İşçi, Ezo, Sude, Büşra, Irmak Armağan, Elanur, Nehir, Elvin, Damla ve Manal’lı kadrosu ile mücadele etti.

Temsilcimiz grupta ilk iki maçında Samsun ve Kırıkkale’yi yendikten sonr grup birinciliği maçında Tokat’a 14-7 yenildi ve grup ikincisi oldu.

Diğer grubun ikincisi ile yarı finale yükselmek için çapraz maçında Yozgat Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulunu rahat bir oyun sonunda 10-3 yenerek en iyi grup ikincisi olarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Sivas’ta 29 Nisan 2 Mayıs tarihlerinde yapılacak yarı final grubunda mücadele edecek.