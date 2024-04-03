Okul Sporları Yıldızlar Halk Oyunları grup birinciliği için Tokat’a giden Dr. Sadık Ahmet Ortaokulundan Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret etti.

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Halk Oyunları ekibi antrenörleri Mustafa Çoksoy ve Emine Özten ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i makamında ziyaret ederek Çorum’dan selam götürdüler ve başarılar dilediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu halk oyunları ekibine grup müsabakalarında başarılar diledi ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.