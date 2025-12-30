Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, makamında ziyaret ettiği Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile ilçedeki dere ıslah çalışmaları, arıtma ve isale hatları ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sungurlu için kritik önem taşıyan dere ıslah çalışmaları ile arıtma ve isale hatları başta olmak üzere DSİ'nin ilçe genelinde yürüttüğü ve planladığı projeler ele alındı.

Görüşmede, Sungurlu'nun altyapı ihtiyaçları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

İlçenin mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, nazik ev sahipliği ve verimli görüşmeler dolayısıyla DSİ Genel Müdürü Sn. Mehmet Akif Balta'ya teşekkür etti.