Çorum’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve il müdürlüğü çalışanları Saat Kulesi’nden başlayarak Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

Öğrenciler taşıdıkları pankartlarla çevre temizliği ve önemine dikkat çekti.

Atatürk Anıtı’ndaki törende ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, çelenk sundu ve günün anlam ve önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" olarak, kutlandığını Türkiye’de ise 21 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2022/3) ile her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta "Türkiye Çevre Haftası" olarak ilan edildiğini belirten Yalçın;

“Her yıl farklı bir temada kutlanan Türkiye Çevre Haftasını bu yıl “Hepimizin bir dünyası var” temasıyla kutlamaktayız. Çevre; insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Baş döndürücü bir hızla artan sanayi ve teknolojideki gelişmelerin meydana getirdiği çevre kirliliği, nüfusun hızla artması ve buna bağlı olarak bitmez gibi görünen tabii kaynakların hızla tükenmesi, çevre konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiş, çevre kirliliğinin sınır tanımaz özellikte oluşu da onu küresel bir mesele haline getirmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl; birçok teknolojik imkânı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak malı olan kısaca içinde yaşadığımız ortam olarak tanımlayabileceğimiz çevreden geri getirilmesi çok zor, hatta imkânsız olan varlıkları da alıp götürmektedir. Araştırmalara göre dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50'sinin son 35 yılda meydana geldiği belirtilmektedir. Cemiyetin tüm kesimlerini çevre konusunda bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve meselelerin çözümünde her ferdin faal katılımlarını sağlamak maksadıyla, Bakanlığımızca çevrenin korunmasına ve çevre eğitimine büyük önem vermekteyiz. İnsanların; kendilerinin de tabiatın bir parçası olduğunu, çevreye yaptıkları her tahribatın, kendisine zarar olarak döneceği şuurunu aşılamalıyız. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda gösterilen çabaların maksadı, insanların daha sağlıklı ve daha güvenli bir çevrede yaşamasıdır. Bu açıdan kamuoyunun mutlaka çevre konusunda bilinçlendirilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Bu düşünceler ışığında tüm vatandaşlarımızın Dünya Çevre Gününü kutluyor, temiz, yaşanabilir ve güçlü bir Türkiye'nin oluşturulması yönünde herkesi birlikte hareket etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından çevre ve sıfır atık konulu resim yarışmasında birinci olan Elif Zehra Cevizci’ye ödülünü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, ikinci olan Asya Atak’a ödülünü Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Birol Sayın ve üçüncü olan Elif Beren Ayak’a ödülünü Milli Emlak Müdürü Adem Özsoy verdi.