56 yıl sonra Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK, futbol tarihine adını 'ilk ve tek' olma unvanıyla yazdırdı.

Çorum Futbol Kulübü'nün sahibi ve kaptanı Murat Yıldırım, hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla takımını şampiyonluğa taşıdı.

2 yıl önce memleketinin takımına transfer olan Yıldırım, 2021-2022 sezonunun sonunda kulübü satın aldı. Yıldırım, şampiyonluk yolunda 33 maçta kaptan olarak sahaya çıktı ve 3 gol, 2 asistlik peformans sergiledi.

Çorum Futbol Kulübü, 'futbolcu/takım sahibi' ikilemiyle klasman yükselen ilk kulüp oldu.

Bu hikayenin baş aktörü Murat Yıldırım, beIN SPORTS'tan Burakhan Işık'ın sorularını yanıtladı.

Takımın hem sahibi hem kaptanı olmak zorlu muydu?

"Tabii ki zorlu oldu. Bu tecrübeyle tekrar böyle bir şey yapmazdım. Şehirde çok sevildik, taraftarlarımız çok destekledi. Oğuzhan Başkan ile birlikte mütevazı bir kadroyla orta sıralarda bir takım yaratalım. Daha sonraki senelerde ya takımı devrederiz, ya da devam ederiz diye düşünmüştük. Allah'a şükürler olsun, çok büyük sponsorlar bulduk. Devre arasında iyi futbolcular transfer ettik. Güzel bir seriyle şampiyonluğa ulaştık"

Dünya'da sizin gibi bir örnek var mı?

"Böyle haberler çıkınca, acaba dünyada böyle bir örnek var mı diye araştırdım. Öyle bir örnek bulamadım. Saha içinde görevimizi yaptık. Sezon başı yönetim kısmıyla uğraştık. Daha sonra ben saha içine, Oğuzhan Başkan saha dışına odaklandık. İyi bir ikili olduk. Bu ikili de şampiyonluğu getirdi."



"Ben Çorum FK'da şampiyonluğu futbolcu olarak yaşamak istemiştim. Kendi memleketim olduğu için böyle bir karar almıştım. Allah da bizi mahcup etmedi. Şampiyon olduktan sonra, 'Acaba olduk mu?' diye düşündüm. Kupayı kaldırdığımızda gerçekten şampiyon olduğumuzu anladım"

Futbola devam edecek misiniz?

"Fiziksel olarak oynayabilecek durumdayım. Gelecek sezon ailevi sebeplerle ilgili oynamayabilirim. Çocuklarım yurt dışında okuyor. Eşim çocuklardan dolayı zorlanıyor. Futbolu bırakarak yönetici tarafına geçebilirim. Ancak insan futboldan kopamıyor, devam etmek istiyor. Düşünüyorum, bu konuyla ilgili açıklama yapacağım"