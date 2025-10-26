Albayrak İlkokulu’nda, Dünya Gıda Günü kapsamında “İsraf Edilip Çöpe Giden Gıdaları Gözden Geçirme” temalı bir proje çalışması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 1. sınıf öğrencisi Mina Karafakı, “Organik Gübre” çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Küçük Mina, evdeki meyve ve sebze kabuklarını çöpe atmak yerine organik gübreye dönüştürerek, bu doğal gübreyi bahçelerindeki toprağa karıştırdı ve ağaçlarla bitkileri besledi.

Bu anlamlı ve çevreci projesiyle haftanın projesi seçilen Mina Karafakı, Okul Müdürü Ahmet Yıldırım ve Sınıf Öğretmeni Serap Çayır tarafından tebrik edilerek ödül aldı.