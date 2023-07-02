MURAT KARASU

Çorum ve Hitit’lerin tanıtımı için daha önce önemli projelere imza atan Vakıf 19 Çorumlular Vakfı bu kez, dünyanın ilk Hitit figürlerinden yapılmış Hitit Tavlası’nı görücüye çıkardı.

Hitit ve Mısır imparatorlukları arasındaki mücadeleyi sonlandıran ‘Kadeş Savaşı’ndan esinlenerek esinlenerek hazırlanan tavlanın yapımı yaklaşık 2.5 yıl sürdü.

Tavlanın kapak kısmında Kadeş Barış Anlaşması yer alırken, iç kısmında Hitit figürlerine yer verildi. Tavlanın pullarında Hitit dönemine ait hayvan figürleri ve resimleri yer alırken, zar da ise çivi yazısı kullanıldı.

Hitit Tavla Takımı’nın fikir sahibi Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan; “Vakıf 19 Çorumlular Vakfı olarak yaptığımız bu çalışma tamamen el işçiliğiyle ile üretilmiş sınırlı sayıya sahip koleksiyon eserlerinden biridir.” dedi

Projenin model tasarım ve uygulamasını Erdem Altun ve bilimsel danışmanlığını ise Hitit Üniversitesi Hitit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim üyesi Önder İpek ile Hitit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Araştırma Görevlisi Semih Gerçek tarafından yapıldığını anlatan Bilan; “Cumhuriyetimizin 100.yılında Vakıf 19 Çorumlular Vakfı olarak hem Hitit’lerin hem de Çorum’un tanıtımı için tamamen el işçiliğiyle hazırlanan dünyanın ilk Hitit figürlü tavlasını yaptık. Yaklaşık 2.5 yıl sürdü yapımı. Daha önce Hitit Satranç Takımı yaparak dünyaya barış ve kardeşlik mesajı vermiştik. Bu kez Hitit Tavla Takımı yaptık. Yaptığımız çalışmayı önümüzdeki aylarda bir etkinlikte tanıtmayı planlıyoruz.” dedi

Bilan, Vakıf 19 olarak bu tür çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.