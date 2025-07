Çorum’da bir camide yaşanan olay, hem duyarlılığı hem de insan hayatına verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Kışla Camii'nde görev yapan İmam Mustafa Uysal, namaz esnasında düşen bir çocuğu fark edince, hiç tereddüt etmeden namazını yarıda keserek müdahale etti.

O sırada camide bulunan küçük bir çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü gören İmam Uysal, anında harekete geçerek çocuğun yaralanmasını önledi. Olay anı caminin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

İmam Uysal, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Can kurtarmak her şeyden önce gelir. Bu gibi durumlarda namaz bozulur. Önce can," ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cemaat ve mahalle halkı, İmam Uysal’ın bu refleksini "örnek bir insanlık dersi" olarak değerlendirdi.