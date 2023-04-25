Çorum FK’ya bir maç seyircisiz oynama cezası geldi.

Kırmızı Siyahlı takımın önceki hafta içinde İnegölspor ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı aynı sezon içerisinde beşinci kez gerçekleştirmesinden dolayı bir maç seyircisiz oynama ve altı bin lira para cezası verildi.

Kırmızı Siyahlı takım pazar günü evinde oynayacağı Düzcespor maçında bu cezasını çekecek.

Aynı maçta Kulüp Ceo'su Abdulhamit Yıldız’a ise akredite edilmediği alanda bulunması ve akreditasyon kartını görünür şekilde takmamaktan dolayı ihtar, hakem soyunma odası koridorunda hakeme yönelik hakareti nedeni ile 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.