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Çorum B Klasman hakemi Ahmet Ecevit’e bu haftada görev verildi.

Bu sezon ilk düdüğü 27 Eylül’de Altınordu-Nazilli Belediyespor maçında çalan Ahmet Ecevit bu hafta sonu ise Düzce Cam Düzcespor ile Karaman Futbol Kulübü arasındaki maçı yönetecek.

Pazar günü saat 16’da başlayacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Mersin’den Niyazi Atakan Ataseven ve Bolu’dan Hakan Erkan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kırıkkale’den Uğurcan Gökler.

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden iki takımdan Düzcespor üç maçta topladığı 6 puanla altıncı sırada yer alırken Karaman FK ise bir puanla 15. sırada bulunuyor.