Arca Çorum FK'nın U14 ve U15'leri Çorum'da oynanan maçta Düzcespor'u iki kategoride de mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 ve U15 Bölgesel Gelişim Ligi 11.Grup 8.hafta maçında Arca Çorum FK iki kategoride de Düzcespor'u konuk etti.

Devane Sahası'nda oynanan günün ilk maçında U14'ler karşı karşıya geldi.

Kırmızı-Siyahlılar her iki yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanırken, goller Kaan ve Buğra'dan geldi.

Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise bu kez U15'ler kozlarını paylaştı.

Son dakikalarda 2-2 beraberlikle girilirken, uzatma dakikalarında Arca Çorum FK Selman'ın golüyle maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonuçların ardından Çorum FK'nın U14'leri 16 puana yükselerek zirvedeki yerini korurken, U15'ler ise puanını 12'e yükselterek zirve yarışına yeniden ortak oldu.