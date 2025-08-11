Saadet Partisi’nin hafta sonu yapılan Osmancık 8. Olağan İlçe Kongresi’nde Mustafa Temizkan, ilçe başkanlığı görevini Halil İbrahim İnoğlu’ndan devraldı.

Osmancık Esnaf Kefalet Kooperatifi Konferans Salonu’nda Pazar günü düzenlenen kongreye Refah Partisi 20. Dönem Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi, Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı ve Osmancık Eski Belediye Başkanı Hamza Karataş’ın yanı sıra ilçe ve birim başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan İlçe kongresinin Divan Kurulu, Eyyup Ergün başkanlığında Haydar Kurtaran, Mert Safa Gün ve Abdullah Gökgöz’den oluştu.

Faaliyet raporunun oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından kürsüye gelen İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, “Osmancık’ta Millî Görüş sancağını yere düşürmemek için var gücümüzle ve samimiyetle çalıştık. Her şeyden evvel bu şerefli görevi bana nasip ettiği için Yüce Mevlâ’ya şükrediyorum. Bugün, Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanlığını, değerli Mustafa Temizkan kardeşime teslim etmenin onur, mutluluk ve gönül rahatlığını yaşıyorum. Kendisine ve yeni yönetim kuruluna sonsuz başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN TEK KURTULUŞ KAPISI, SAADET PARTİSİ’DİR!”

Ardından söz alan yeni İlçe Başkanı Mustafa Temizkan ise Türkiye’nin tek kurtuluş kapısının Saadet Partisi olduğunu belirterek, “Ülkemizde son bir yılda 70 bin kişi intihar etti. 2025’in ilk altı ayında takibe düşen bireysel kredi sahibi sayısı 4 milyonu aştı. Memleket cayır cayır yanarken Saray’ın israfları bitmek tükenmek bilmiyor. Milletin dertleri saymakla bitmiyor. Saadet Partisi olarak tüm bu sorunların çözümü için iktidara talibiz. Erbakan Hocamız’a lâyık bir şekilde aziz milletimize hizmet etmeye söz veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Refah Partisi 20. Dönem Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi’nin, Millî Görüş iktidarlarında yapılan icraatları anımsattığı konuşmasının ardından söz alan Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Durmaz ise “Merhum Erbakan Hocamızın liderliğinde memlekete onca hayırlı hizmeti kazandırmış olan Millî Görüş kadrolarının bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra da yapacaklarının teminatıdır.” dedi.

“TÜRKİYE’DE ÇETELER YÜZYILI YAŞANIYOR!”

Son olarak kürsüye gelen Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı ise AK Parti iktidarı ile bu millete açlık, sefalet, fuhuş, hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık ve hukuksuzluk dayatıldığına vurgu yaparak, “Öte yandan ülkemizde âdeta bir ‘Çeteler Yüzyılı’ yaşanıyor. Yenidoğan çetesi ile sağlığın, sahte diploma çetesi ile akademinin, sahte avukatlık belgeleri ile hukukun, ne derece yozlaşmış olduğuna şahit oluyoruz. Bu vahim tablo, sistemin ne denli çürüdüğünün açık bir göstergesidir. Tamamen kokuşmuş ve yozlaşmış bu sistem, bu iktidarla düzeltilemez. Bu sahte düzeni değiştirmek için tek çare kalmıştır: O da erken seçim ve Saadet Partisi iktidarıdır.” ifadelerini kullandı.

YENİ İLÇE BAŞKANI TEMİZKAN OLDU

Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı seçilen Mustafa Temizkan’ın yeni yönetim kurulu; Mehmet Derindere, Muttalip Gürer, Halil İbrahim İnoğlu, Erol Temizkan, Ramazan Aytekin, Onur Ersoy, Vildan Kılıç Temizkan, Akın Taşar, Necla Temizkan, Süleyman Yıldız, Zuhal İnoğlu, Murat Kaan Uysal, Satılmış Akkaya ve Zübeyde Akkaya isimlerinden oluştu.